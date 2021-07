Yamaha YART prepara la rivincita all’Estoril

(Di martedì 13 luglio 2021) Il mondiale FIM EWC torna in azione nel fine settimana. Il teamattende con impazienza questo appuntamento dell’Estoril, perché è in cerca di. La 24 ore di Le Mans ha lasciato il team diretto da Mandy Kainz con l’amaro in bocca, e con un grosso gap da recuperare da Suzuki SERT. La 12 ore sul circuito lusitano è l’occasione perfetta per il riscatto visto che è lo stesso evento in cui hanno trionfato nel 2020.: qual è la situazione alla vigilia dell’Estoril? Dicevamo, la 24 ore di Le Mans è stata amara per il team, rappresentante ufficiale di ...

... con Yoshimura SERT che ha dominato dall'inizio alla fine dopo un acceso duello per le prime 10 ore di gara con. Sparito il team austriaco, SERT ha dovuto solo controllare le altre 14 ...Inizia nel migliore dei modi la 24 Ore di Le Mans per la. Il team austriacocon Canepa , Fritz ed Hanika ha centrato la pole position con il crono di 1'35'804 , ovvero la media dei best lap dei tre piloti.che vince il primo duello in pista ...31 squadre (2 italiane) al via della 12h Estoril, 2° round del Mondiale Endurance FIM EWC in programma sabato 17 luglio con 12 piloti italiani presenti.Atipica ed inconsueta la passione per i motori a Genova, ma più in generale in Liguria. Questa “regola” è stata infranta da Niccolò Canepa, pilota genovese, classe ’88, campione del mondo Superbike, E ...