Ultime Notizie Roma del 13-07-2021 ore 08:10 (Di martedì 13 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ma gli azzurri avete reso onore allo sport draghi con voi al centro dell’Europa i calciatori cantano l’inno nazionale al Quirinale Mattarella Ringrazia anche Vialli e Chiellini vedi che è successo Davide Astori Mancini una vittoria degli italiani dopo l’incontro che metterà gli azzurri ricevuti a Palazzo Chigi poi il bagno di folla nelle vie di Roma il vaccino sarà obbligatorio per coloro che sono a contatto con persone fragili Dal 15 settembre ci saranno controlli e sanzioni ha detto il presidente francese Emmanuel Macron parlando la nazione è confermato ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ma gli azzurri avete reso onore allo sport draghi con voi al centro dell’Europa i calciatori cantano l’inno nazionale al Quirinale Mattarella Ringrazia anche Vialli e Chiellini vedi che è successo Davide Astori Mancini una vittoria degli italiani dopo l’incontro che metterà gli azzurri ricevuti a Palazzo Chigi poi il bagno di folla nelle vie diil vaccino sarà obbligatorio per coloro che sono a contatto con persone fragili Dal 15 settembre ci saranno controlli e sanzioni ha detto il presidente francese Emmanuel Macron parlando la nazione è confermato ...

Advertising

Corriere : L’Oms sulla finale di Wembley: devastante contagio in diretta tv - Gazzetta_it : PAREGGIO DELL'ITALIAAA! ?? - Corriere : L’Oms sulla finale di Wembley: devastante contagio in diretta tv - PalermoToday : Ddl Zan al Senato: cosa succede oggi e il rischio 'ingorgo' - LinaVadal : RT @fanpage: 'In Italia, entro Agosto, avremo 30mila contagi al giorno' -