Ue, Franco: Di Noia candidato più competente per presidenza Esma (Di martedì 13 luglio 2021) Il governo italiano continua a sostenere con forza la candidatura del commissario della Consob Carmine Di Noia come nuovo presidente dell'Esma, l'Authority indipendente europea dei mercati finanziari, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) Il governo italiano continua a sostenere con forza la candidatura del commissario della Consob Carmine Dicome nuovo presidente dell', l'Authority indipendente europea dei mercati finanziari, ...

Ultime Notizie dalla rete : Franco Noia Ue, Franco: Di Noia candidato più competente per presidenza Esma ... non potendo i tedeschi e i loro alleati contestare il fatto che Di Noia si è piazzato primo (e la ... Oggi all'Ecofin, ha detto Franco rispondendo ai giornalisti che chiedevano come stia andando per il ...

Esma: Franco fa quadrato su Di Noia, nominare presidente il piu' competente - 2 Quanto a Ross, Franco ricorda come 'sia stata per dieci anni ai vertici dell'Esma e quindi la sua permanenza si estenderebbe a 15 anni (questa volta nella massima posizione dell'Esma - ndr): ...

Esma: Franco fa quadrato su Di Noia, nominare presidente il piu' competente Borsa Italiana Franco: per il board dell'Esma Di Noia è il più competente Carmine Di Noia a presidente dell'Esma. La scelta per il vertice dell'Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati è una questione di competenza e non di nazionalità, ha chiarito il ...

Esma: Franco fa quadrato su Di Noia, nominare presidente il piu' competente della nomina di Carmine di Noia, primo nella lista confezionata a suo tempo dalla stessa Esma sulla base del curriculum. In ogni caso l'Italia resta sulle sue posizioni e difende il commissario Consob ...

