Ucciso in Messico il volontario bresciano Michele Colosio (Di martedì 13 luglio 2021) Un volontario italiano è stato Ucciso in Messico a colpi di pistola in strada. Si tratta di Michele Colosio, 42enne di Borgosatollo (Brescia). Come scrive il Giornale di Brescia, l’uomo, ex tecnico di radiologia agli Spedali civili, da dieci anni faceva la spola tra l’Italia e il Messico per seguire progetti di cooperazione. È stato Ucciso a San Cristóbal de Las Casas, in Chiapas. Ex tecnico di radiologia agli Spedali civili di Brescia, aveva lasciato tutto una decina di anni fa per dedicarsi a un piccolo podere in Messico in cui allevava animali da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 luglio 2021) Unitaliano è statoina colpi di pistola in strada. Si tratta di, 42enne di Borgosatollo (Brescia). Come scrive il Giornale di Brescia, l’uomo, ex tecnico di radiologia agli Spedali civili, da dieci anni faceva la spola tra l’Italia e ilper seguire progetti di cooperazione. È statoa San Cristóbal de Las Casas, in Chiapas. Ex tecnico di radiologia agli Spedali civili di Brescia, aveva lasciato tutto una decina di anni fa per dedicarsi a un piccolo podere inin cui allevava animali da ...

