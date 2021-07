Uccisa a Napoli: al via Appello, chiesto ergastolo per marito (Di martedì 13 luglio 2021) Il sostituto procuratore generale di Napoli Maria Di Addea ha chiesto l'ergastolo per Vincenzo Lo Presto, 43 anni, condannato in primo grado a 10 anni di reclusione per l'omicidio preterintenzionale ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) Il sostituto procuratore generale diMaria Di Addea hal'per Vincenzo Lo Presto, 43 anni, condannato in primo grado a 10 anni di reclusione per l'omicidio preterintenzionale ...

Ultime Notizie dalla rete : Uccisa Napoli Uccisa a Napoli: al via Appello, chiesto ergastolo per marito Il magistrato ha anche chiesto la decadenza della podestà genitoriale e la pubblicazione della sentenza al Comune di Napoli e, infine, la pubblicazione di un estratto della decisione presso il ...

