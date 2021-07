Torna il Redentore a Venezia. La storia di una festa che ricorda la fine di un'epidemia

(Di martedì 13 luglio 2021) Tavolate in fondamenta della Giudecca, barche addobbate, cibo tradizionaleno, un ponte galleggiante, i fuochi d'artificio in acqua, ladelsta perre asabato 17 ...

La Festa delda ieri a oggi: l'evoluzione dei festeggiamenti negli anni Erano diversi i giorni dedicati ai festeggiamenti delnell'Ottocento. Il primo giorno, il sabato del ..."E' un'occasione importante per la città - ha esordito De Martin - che coincide con il weekend della Festa dele che arriva dopo altri eventi di carattere internazionale, come la Biennale ...La notte del 17 luglio torna a Venezia la festa del Redentore dopo lo stop dello scorso anno per il Covid. Anche quest’anno però serviranno degli accorgimenti. L'invito principale è di seguire lo spet ...L'iniziativa si terrà il 17 e il 18 luglio a San Servolo. Tra i temi dibattuti da architetti, designer e imprenditori: sostenibilità, tutela ambientale e innovazione ...