Pegelle Europei | Voti altissimi per Insigne e Di Lorenzo

Leggi su napolipiu

(Di martedì 13 luglio 2021) Ci sonoin pagella per Divincitori di Euro2020 con l’Italia. I due giocatori del Napoli sono stati protagonisti di un Europeo da protagonisti. La vittoria è arrivata anche per Alex Meret che non ha giocato nemmeno un minuto, anche perché sarebbe stato impossibile con un super Donnarumma, decisivo anche in finale con l’Inghilterra. Corriere dello Sport pubblica le pagelle dell’Europeo e ci sonoalti per Di, eccoli: Di8,5: E’ entrato dopo l’intervallo con l Turchia per l’infortunio di ...