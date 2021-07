Pd: Letta a confronto con Dem Siena, orientato a candidarsi (Di martedì 13 luglio 2021) Il segretario del Pd Enrico Letta si collegherà questa sera alle 19.30 in videoconferenza alla riunione della direzione provinciale Dem di Siena e domani alla stessa ora alla direzione della provincia ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) Il segretario del Pd Enricosi collegherà questa sera alle 19.30 in videoconferenza alla riunione della direzione provinciale Dem die domani alla stessa ora alla direzione della provincia ...

Advertising

LegaSalvini : Stefano #Candiani: Sul ddl Zan la #Lega è aperta al confronto sui contenuti, ma no all'approccio ideologico del PD.… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Pd: Letta a confronto con Dem Siena, orientato a candidarsi: (ANSA) - ROMA, 13 LUG - Il segretario… - marcoranieri72 : RT @LegaSalvini: Stefano #Candiani: Sul ddl Zan la #Lega è aperta al confronto sui contenuti, ma no all'approccio ideologico del PD. L'inte… - SantiagoN1976 : RT @LegaSalvini: Stefano #Candiani: Sul ddl Zan la #Lega è aperta al confronto sui contenuti, ma no all'approccio ideologico del PD. L'inte… - Matteo67 : RT @LegaSalvini: Stefano #Candiani: Sul ddl Zan la #Lega è aperta al confronto sui contenuti, ma no all'approccio ideologico del PD. L'inte… -