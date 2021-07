OCCIDENTE L’EUROPA DOPO LA TEMPESTA P3 (Di martedì 13 luglio 2021) OCCIDENTE Oggi: L’EUROPA DOPO la TEMPESTA, cambiamenti ed opportunità nella ripresa post Covid. In diretta dal Teatro Verdi a Pordenone con il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il Presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, il sottosegretario alla transizione ecologica l’Onorevole Vannia Gava, L’EUROPArlamentare della Lega Marco Dreosto. Modera il Direttore de Il Piccolo e Messaggero Veneto Omar Monestier Leggi su udine20 (Di martedì 13 luglio 2021)Oggi:la, cambiamenti ed opportunità nella ripresa post Covid. In diretta dal Teatro Verdi a Pordenone con il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il Presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, il sottosegretario alla transizione ecologica l’Onorevole Vannia Gava,rlamentare della Lega Marco Dreosto. Modera il Direttore de Il Piccolo e Messaggero Veneto Omar Monestier

