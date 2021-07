Non dobbiamo essere madri perfette, ma sufficientemente buone (Di martedì 13 luglio 2021) C’è chi si fa la guerra, per insicurezza o per la troppa sicurezza. Chi ogni giorno si impegna per raggiungere quel grado di perfezione fissato nella mente e chi, con coraggio, ammette che anche le migliori possono sbagliare, ogni tanto. Certo è che l’ansia sfiora sempre i massimi picchi quando facciamo i conti con il nostro ruolo di mamme. Perché abbiamo sempre paura di sbagliare, perché il giudizio degli altri è dietro ogni angolo, perché il timore che un giorno, crescendo, i nostri figli potrebbero non essere fieri di noi ci paralizza. Eppure siamo tutte unite dalla stessa missione: quella di fare il possibile per crescere al meglio i nostri bambini. Eppure c’è una cosa ... Leggi su dilei (Di martedì 13 luglio 2021) C’è chi si fa la guerra, per insicurezza o per la troppa sicurezza. Chi ogni giorno si impegna per raggiungere quel grado di perfezione fissato nella mente e chi, con coraggio, ammette che anche le migliori possono sbagliare, ogni tanto. Certo è che l’ansia sfiora sempre i massimi picchi quando facciamo i conti con il nostro ruolo di mamme. Perché abbiamo sempre paura di sbagliare, perché il giudizio degli altri è dietro ogni angolo, perché il timore che un giorno, crescendo, i nostri figli potrebbero nonfieri di noi ci paralizza. Eppure siamo tutte unite dalla stessa missione: quella di fare il possibile per crescere al meglio i nostri bambini. Eppure c’è una cosa ...

Advertising

enricoruggeri : Questa vittoria può e deve essere un segnale: dobbiamo recuperare fierezza ed autostima. Viviamo in un meraviglios… - angelomangiante : Un Campione d'Europa e un Campione del mondo. De Rossi che quattro anni fa contro la Svezia diceva infuriato: 'non… - EP_President : Siamo a Fossoli oggi per ricordare che non possiamo permetterci di sottovalutare odio, violenza, discriminazioni.… - INPS_it : .@Caridivincenzo Direttore centrale #Tecnologia, #Informatica e #Innovazione #INPS: 'I servizi #digitali non sono p… - disinnescare_ : Carino il professore che a sei giorni dall'esame non ci dice l'ora di inizio o quale aula dobbiamo prenotare per fare l'esame in presenza -