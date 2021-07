Napoli, i tempi di recupero di Lozano | Top News (Di martedì 13 luglio 2021) Secondo quando scrive la Gazzetta dello Sport , i tempi di recuperi del messicano non sono ancora sicuri perché in questo momento non sono state ancora complicate tutte le visite neurologiche del ... Leggi su sportevai (Di martedì 13 luglio 2021) Secondo quando scrive la Gazzetta dello Sport , idi recuperi del messicano non sono ancora sicuri perché in questo momento non sono state ancora complicate tutte le visite neurologiche del ...

Advertising

FERRARAPASQUAL2 : @Napoli_Report @AlfredoPedulla Non ne vale nemmeno 3 napoli SOCIETÀ nel calcio e una sciagura non a MAI saputo fa… - NuovoNickname : @BluEyes_rock ho gli screenshot di tutte le volte che hanno scritto sta cagata anche nei mesi passati e senza vacci… - napolista : 9 in pagella all’Europeo del capitano del Napoli. “Un vero e proprio regista offensivo, utilizzato dal ct per legar… - EuropaCalcio : #Napoli infortunio #Lozano, i tempi di recupero del #Chucky #europacalcio - Rossonerosemper : @farted94 Stessa cosa fatta da Higuain con il Napoli ai tempi, tutto sulla società. -