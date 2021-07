(Di martedì 13 luglio 2021)- Chiesta la condanna a 15di reclusione per i duedeldelle case popolari al processo con il rito abbreviato davanti al Tribunale per i minorenni di Milano. Il 29 ...

Monza: 'Condannate i baby killer del pusher a 15 anni'

- Chiesta la condanna a 15 anni di reclusione per i due baby killer del pusher delle case popolari al processo con il rito abbreviato davanti al Tribunale per i minorenni di Milano. Il 29 ......trasportata d'urgenza per una grave infezione post - operatoria all'ospedale San Gerardo di, ... vannoperché foriere di un messaggio fuorviante che assimila la medicina estetica ad un'...La richiesta dell'accusa al processo nei confronti del 14enne e del 15enne che hanno ucciso con una trentina di coltellate il 42enne Christian Sebastiano ...Il secondo rapinatore invece è stato identificato per F. V., 29enne connazionale residente nel Comune di Monza-Brianza. Una volta completata l’attività investigativa, la Squadra Mobile aveva ...