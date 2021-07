Matteo Salvini a Battipaglia attacca De Luca sull’obbligo della mascherina (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – Definisce una follia ed un’idiozia l’obbligo della mascherina all’aperto, sancita dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: a pochi giorni dal suo passaggio a Salerno, Matteo Salvini, il leader della Lega torna oggi in provincia di Salerno con una tappa questa mattina a Battipaglia, altra città chiamata al voto il prossimo autunno, durante la quale ha ribadito parlando alle persone in piazza Aldo Moro la sua contrarietà alla decisione di costringere ancora i cittadini ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Definisce una follia ed un’idiozia l’obbligoall’aperto, sancita dal presidenteRegione Campania, Vincenzo De: a pochi giorni dal suo passaggio a Salerno,, il leaderLega torna oggi in provincia di Salerno con una tappa questa mattina a, altra città chiamata al voto il prossimo autunno, durante la quale ha ribadito parlando alle persone in piazza Aldo Moro la sua contrarietà alla decisione di costringere ancora i cittadini ...

Advertising

stanzaselvaggia : Frasi razziste su maestre e lavoratori del sud, istigazione a commettere reati, Draghi &co criminali, la nazionale… - Mov5Stelle : Ancora guai con la giustizia per la Lega di Matteo Salvini. Leggi il post ?? - LegaSalvini : ++ MATTEO #SALVINI OGGI IN BASILICATA E CAMPANIA ++ ?? ORE 9.00 ???? MARATEA (Potenza) incontro con rappresentanti de… - LiberoTes : RT @LegaSalvini: ++ MATTEO #SALVINI DOMANI IN BASILICATA E CAMPANIA ++ ?? ORE 9.00 ???? MARATEA (Potenza) incontro con rappresentanti del set… - protoromantica : RT @europaverde_it: Trovo incredibile la posizione di #Italiaviva di #Renzi, che va a parlare con l’altro Matteo, #Salvini, che ha firmato… -