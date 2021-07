Matteo Renzi e il manager dei vip Lucio Presta indagati a Roma per finanziamento illecito (Di martedì 13 luglio 2021) Nuovi guai per Matteo Renzi. L’ex premier è indagato a Roma per finanziamento illecito. I magistrati stanno analizzando i rapporti economici con Lucio Presta, l’agente dei vip. Lucio Presta è indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni. Una settimana fa gli uomini della Guardia di Finanza hanno perquisito la sede della Arcobaleno tre, la società di cui è proprietario con il 15 per cento delle quote Niccolò Presta, figlio di Lucio, e anche questi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Nuovi guai per. L’ex premier è indagato aper. I magistrati stanno analizzando i rapporti economici con, l’agente dei vip.è indagato pere false fatturazioni. Una settimana fa gli uomini della Guardia di Finanza hanno perquisito la sede della Arcobaleno tre, la società di cui è proprietario con il 15 per cento delle quote Niccolò, figlio di, e anche questi ...

