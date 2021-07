Konrad vince la 16^ tappa del Tour, Colbrelli secondo (Di martedì 13 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Patrick Konrad vince la sedicesima tappa del Tour de France 2021, la Pas de la Case-Saint-Gaudens di 169 chilometri. In una giornata caratterizzata dalla pioggia, il 29enne corridore austriaco del team Bora-Hansgrohe piazza l’attacco decisivo sul Col de Portet-d’Aspet e stacca i compagni di fuga. Al secondo posto, con 42? di ritardo, il campione italiano Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) che precede nella volata per la piazza d’onore l’australiano Michael Matthews (Team BikeExchange). Lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) mantiene senza affanni la maglia ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Patrickla sedicesimadelde France 2021, la Pas de la Case-Saint-Gaudens di 169 chilometri. In una giornata caratterizzata dalla pioggia, il 29enne corridore austriaco del team Bora-Hansgrohe piazza l’attacco decisivo sul Col de Portet-d’Aspet e stacca i compagni di fuga. Alposto, con 42? di ritardo, il campione italiano Sonny(Bahrain Victorious) che precede nella volata per la piazza d’onore l’australiano Michael Matthews (Team BikeExchange). Lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) mantiene senza affanni la maglia ...

