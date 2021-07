Italia, la fidanzata consola Sensi: “Hai esultato come se fossi stato con loro, ti prenderai le tue rivincite” (Di martedì 13 luglio 2021) “Quando dico che sei una persona bella dentro lo dico per questo… Hai sperato in questa vittoria e ti sei emozionato esattamente come se tu fossi ancora lì in campo con loro, sei un grande uomo e sappi che arriverà il tuo grande giorno in cui potrai gioire e prenderti tutte le rivincite perché te lo meriti come nessuno! Le tue fatiche, i tuoi pianti, le delusioni saranno servite a renderti un uomo migliore e più forte”. Questo il messaggio che Giulia Amodio ha voluto dedicare, tramite le storie del suo profilo Instagram, al fidanzato Stefano Sensi dopo la vittoria ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) “Quando dico che sei una persona bella dentro lo dico per questo… Hai sperato in questa vittoria e ti sei emozionato esattamentese tuancora lì in campo con, sei un grande uomo e sappi che arriverà il tuo grande giorno in cui potrai gioire e prenderti tutte leperché te lo meritinessuno! Le tue fatiche, i tuoi pianti, le delusioni saranno servite a renderti un uomo migliore e più forte”. Questo il messaggio che Giulia Amodio ha voluto dedicare, tramite le storie del suo profilo Instagram, al fidanzato Stefanodopo la vittoria ...

