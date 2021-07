Indro Montanelli, fuoriclasse inimitabile (Di martedì 13 luglio 2021) Dio, quanto ci manca! Quel Dio al quale avrebbe voluto credere perché credendoci, diceva, si vive meglio; quel Dio che per il suo caro amico Prezzolini era un rischio e un rischio si decide di correrlo oppure no; ecco, quel Dio sa, se c’è, quanto ci manca Indro Montanelli a vent’anni dalla morte. Ci mancano la sua intelligenza, il suo fiuto, la sua sferzata, ma soprattutto quelle due colonne mattutine che erano più di una preghiera laica, erano un inno al giornalismo, l’occasione per buttare all’aria il libro di scuola, una ventata d’aria fresca sotto il cielo sempre plumbeo della politica italiana. Quanti lutti siamo chiamati a elaborare nella vita, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 luglio 2021) Dio, quanto ci manca! Quel Dio al quale avrebbe voluto credere perché credendoci, diceva, si vive meglio; quel Dio che per il suo caro amico Prezzolini era un rischio e un rischio si decide di correrlo oppure no; ecco, quel Dio sa, se c’è, quanto ci mancaa vent’anni dalla morte. Ci mancano la sua intelligenza, il suo fiuto, la sua sferzata, ma soprattutto quelle due colonne mattutine che erano più di una preghiera laica, erano un inno al giornalismo, l’occasione per buttare all’aria il libro di scuola, una ventata d’aria fresca sotto il cielo sempre plumbeo della politica italiana. Quanti lutti siamo chiamati a elaborare nella vita, ...

