Grottaminarda, in giro con due grossi bastoni: 60enne denunciato (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno denunciato un 60enne del foggiano, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di Porto abusivo di armi o strumenti atti all’offesa. Durante un normale controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri, avendo notato un anomalo atteggiamento nell’uomo fermato a Grottaminarda alla guida di un’auto, decidono di approfondire l’accertamento. E, all’esito della perquisizione, all’interno del veicolo hanno rinvenuto due bastoni di legno, della lunghezza di circa un metro. Ravvisando profili di illiceità nella ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione dihannoundel foggiano, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di Porto abusivo di armi o strumenti atti all’offesa. Durante un normale controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri, avendo notato un anomalo atteggiamento nell’uomo fermato aalla guida di un’auto, decidono di approfondire l’accertamento. E, all’esito della perquisizione, all’interno del veicolo hanno rinvenuto duedi legno, della lunghezza di circa un metro. Ravvisando profili di illiceità nella ...

Advertising

GrottaNews : Grottaminarda, in giro con due bastoni: guai per un 60enne del foggiano - - bassairpinia : GROTTAMINARDA (AV) - In giro con due grossi bastoni: 60enne denunciato dai carabinieri. - - anteprima24 : ** #Grottaminarda, in giro con due grossi bastoni: 60enne denunciato ** - irpiniatimes1 : Grottaminarda, in giro con due bastoni: guai per un 60enne del foggiano -

Ultime Notizie dalla rete : Grottaminarda giro Covid, 1 caso in 24 ore in Irpinia. Indecisi del vaccino, dose nel camper mobile ...163 a grottaminarda, 126 a Montella, 132 a Cervinara e177 a Lioni. Ma ora la vera sfida in Irpinia è quella della caccia agli indecisi . Da mercoledì parte il camper della salute in giro per la ...

Grottaminarda, pulizia aree private e confinanti: scatta l'ordinanza Grottaminarda . Invito ai frontisti allo sfalcio dell'erba. Il Comune di Grottaminarda ed in particolare il IV settore, Polizia Municipale, con l'Ordinanza n. 15 chiede a ... è già al quarto giro di ...

Grottaminarda, in giro con due bastoni: guai per un 60enne del foggiano https://www.irpiniatimes.it Andavano in giro con due grossi bastoni, denunciati I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno denunciato un 60enne del foggiano, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di Porto abusivo di armi o strumenti atti all’offesa.

...163 a, 126 a Montella, 132 a Cervinara e177 a Lioni. Ma ora la vera sfida in Irpinia è quella della caccia agli indecisi . Da mercoledì parte il camper della salute inper la .... Invito ai frontisti allo sfalcio dell'erba. Il Comune died in particolare il IV settore, Polizia Municipale, con l'Ordinanza n. 15 chiede a ... è già al quartodi ...I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno denunciato un 60enne del foggiano, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di Porto abusivo di armi o strumenti atti all’offesa.