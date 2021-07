Green pass per entrare nei locali e sui mezzi, Meloni: “Raggelante”. Salvini le va dietro: “Non scherziamo”. L’ipotesi piace al Pd, M5s frena (Di martedì 13 luglio 2021) Se in Francia esultano per lo sprint impresso alla campagna di vaccinazione dall’annuncio del presidente Emmanuel Macron dell’intenzione di impedire l’ingresso nei locali al chiuso, agli eventi e sui mezzi pubblici alle persone che rifiutano di vaccinarsi, e quindi senza Green pass, in Italia a scagliarsi contro questa linea condivisa da diversi esponenti politici, sia di destra che di sinistra, è la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “L’idea di utilizzare il Green pass per poter partecipare alla vita sociale è Raggelante, è l’ultimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Se in Francia esultano per lo sprint impresso alla campagna di vaccinazione dall’annuncio del presidente Emmanuel Macron dell’intenzione di impedire l’ingresso neial chiuso, agli eventi e suipubblici alle persone che rifiutano di vaccinarsi, e quindi senza, in Italia a scagliarsi contro questa linea condivisa da diversi esponenti politici, sia di destra che di sinistra, è la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia. “L’idea di utilizzare ilper poter partecipare alla vita sociale è, è l’ultimo ...

RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - borghi_claudio : @anto_sent_this In nessun caso in cui ho fatto un tampone l'avrei evitato con la vaccinazione. Alla Camera interess… - hancockboaaa : RT @matteosalvinimi: Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - BearishTime : RT @KitemuoT: Macron annuncia obbligo vaccinale e green pass ovunque, alcuni account hanno iniziato a rilasciare la proposta in Italia, con… -