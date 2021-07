Green Pass, nuove regole in arrivo: quando si dovrà usare (Di martedì 13 luglio 2021) Green Pass per eventi, bar e ristoranti. Questa l’iniziativa varata nella serata del 12 luglio in Francia e alla quale in questo momento si sta guardando anche in Italia, vista con favore anche dal commissario Figliuolo. La minaccia della variante Delta ha reso necessario lo studio di nuove misure per il contenimento dei contagi, che stanno tornando ad aumentare in tutti i Paesi europei. Sono diverse le proposte sul tavolo, da un uso esteso del Green Pass alla modifica delle regole per il rilascio dello stesso. Si pensa inoltre all’introduzione di una quarantena di 5 giorni per i ... Leggi su leggioggi (Di martedì 13 luglio 2021)per eventi, bar e ristoranti. Questa l’iniziativa varata nella serata del 12 luglio in Francia e alla quale in questo momento si sta guardando anche in Italia, vista con favore anche dal commissario Figliuolo. La minaccia della variante Delta ha reso necessario lo studio dimisure per il contenimento dei contagi, che stanno tornando ad aumentare in tutti i Paesi europei. Sono diverse le proposte sul tavolo, da un uso esteso delalla modifica delleper il rilascio dello stesso. Si pensa inoltre all’introduzione di una quarantena di 5 giorni per i ...

Advertising

RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - borghi_claudio : @anto_sent_this In nessun caso in cui ho fatto un tampone l'avrei evitato con la vaccinazione. Alla Camera interess… - AlessiaMorani : Dobbiamo farlo anche in Italia: questo provvedimento è ineludibile se vogliamo sconfiggere davvero la pandemia. Gre… - Rosella60078962 : RT @ladyonorato: Ringrazio ancora il Presidente del Parlamento Europeo @EP_President @DavidSassoli per l’immediato riscontro dato alla mia… - nicedigiulio : @ImolaOggi Lo sa mister ego che a Taranto sono arrivati 300 migranti 33 contagiati dalla variante Delta? Come mai s… -