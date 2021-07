Francese si denuda | interviene la Polizia | aiutata dall’Humanitas

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Signora di nazionalitàdae Corpo di Soccorso Humanitas. La donna, è stato appurato, da giorni vagava per Salerno. Oggi, 13 luglio, è stato necessario d’intervento die Humanitas allorquando, in zona Santa Lucia -Lungomare, si èta. Accosri gli agenti die due operatori del dipartimento sociale dell’Humanitas, è stata portata nella sede dell’associazione (foto in alto), a Mercatello. Lì è stata assistita dalle operatrici (foto in basso), rivestita ed è stato avviato l’iter per la ...