Fondazione Banco di Napoli, carabinieri restituiscono 100 fedi di credito e documenti storici (Di martedì 13 luglio 2021) Giovedì 15 luglio alle ore 12 presso la Fondazione Banco di Napoli (via dei Tribunali 213) i carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale restituiscono più di 100 fedi di credito e altri documenti storici alla Fondazione Banco di Napoli. Le bancali erano state poste illegalmente in vendita su vari siti di e-commerce e sono state recuperate dagli uomini dell’Arma. Intervengono la presidente della Fondazione Banco di Napoli, Rossella ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 luglio 2021) Giovedì 15 luglio alle ore 12 presso ladi(via dei Tribunali 213) iper la Tutela del patrimonio culturalepiù di 100die altrialladi. Le bancali erano state poste illegalmente in vendita su vari siti di e-commerce e sono state recuperate dagli uomini dell’Arma. Intervengono la presidente delladi, Rossella ...

Advertising

VillaDonatello : Gli appuntamenti di Luglio dedicati alla #prevenzione oncologica gratuita in collaborazione con @Fondazione_ANT e c… - tvsei : Chieti. Al via il Coralia Fest di Fondazione Banco di Napoli - - VillaDonatello : Gli appuntamenti di Luglio dedicati alla #prevenzione oncologica gratuita in collaborazione con @Fondazione_ANT e c… - RovatoPuntoOrg : Anche a Rovato il “Banco della Formazione”. Incontri online con Fondazione Cogeme - quibresciait : Economia circolare, spreco e nuove sfide: riparte il Banco della formazione - (red.) Dal 13 luglio riprende l’attiv… -