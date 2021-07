Federico Bernardeschi oggi sposa Veronica Ciardi

(Di martedì 13 luglio 2021), martedì 13 luglio, è un giorno speciale per, calciatore della Juventus e della Nazionale, e, ex concorrente del Grande Fratello: la coppia convolerà a giuste nozze. Dopo la vittoria degli Europei 2020, per Berna ecco in arrivo nuovi festeggiamenti. In famiglia, questa volta. Insieme ai suoi compagni della nazionale,è stato uno dei protagonisti degli Europei 2020 vinti solo due giorni Articolo completo: dal blog SoloDonna

Da Wembley all'altare. Dal titolo Europeo con l'Italia al matrimonio. Uno dei protagonisti azzurri è stato, 27 anni, che ha disputato i tempi supplementari nella semifinale contro la Spagna e ha partecipato anche alla finale contro l'Inghilterra segnando, in entrambe le occasioni, i ...Oggi, martedì 13 luglio, a meno di 48 ore dal trionfo della nazionale Italiana a Wembley,si sposa con la compagna Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello . Reduce del successo agli Europei in cui ha giocato 47 minuti in tutto, tra i supplementari della ...