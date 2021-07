Ddl Zan in Senato, aumentano i rischi di un rinvio in esame (Di martedì 13 luglio 2021) Hanno inizio le discussioni in Senato per il ddl Zan. Dopo la discussione in commissione (alle 15:00), il disegno di legge arriverà in aula, dove i diversi gruppi parlamentari dovranno definire tempi e scadenze per la presentazione di eventuali emendamenti. Alto rimane il rischio che la legge debba essere rimandata a dopo la pausa lavori estiva. Una maggioranza spaccata Con l’approdo della discussione in Senato sono aumentati gli attriti, in seno alla maggioranza, per l’approvazione del testo di legge. Alle già scettiche Forza Italia e Lega, si è aggiunta l’insospettabile Italia Viva, il Partito di Matteo Renzi ha accolto le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 luglio 2021) Hanno inizio le discussioni inper il ddl Zan. Dopo la discussione in commissione (alle 15:00), il disegno di legge arriverà in aula, dove i diversi gruppi parlamentari dovranno definire tempi e scadenze per la presentazione di eventuali emendamenti. Alto rimane ilo che la legge debba essere rimandata a dopo la pausa lavori estiva. Una maggioranza spaccata Con l’approdo della discussione insono aumentati gli attriti, in seno alla maggioranza, per l’approvazione del testo di legge. Alle già scettiche Forza Italia e Lega, si è aggiunta l’insospettabile Italia Viva, il Partito di Matteo Renzi ha accolto le ...

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - Link4Universe : Il mio Wembley è domani in aula per il passaggio del DDL Zan - ItaliaViva : Sul DDL Zan dipenderà tutto dal clima che ci sarà in parlamento, speriamo nella possibilità di un accordo. Purtropp… - 501_tot : RT @MilkoSichinolfi: Abbiamo speso fiumi di parole sulla necessità di convertire in legge il Ddl Zan così com'è. Oggi lo sintetizziamo in… - Chiara98259559 : Chi presenta anche un solo emendamento per dividere la maggioranza aumenta il rischio del rinvio del DDL ZAN alla C… -