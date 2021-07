Covid: sono 1.534 i nuovi casi, 20 i morti. Tasso di positività allo 0,8% (Di martedì 13 luglio 2021) Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi Covid sono 1.534 contro gli 888 di ieri. Il Tasso di positività però è in calo (0,8%, ieri 1,2%), con 192.543 tamponi processati. In aumento anche i decessi: 20 (ieri 13), per un totale di 127.808 vittime dall’inizio dell’epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le terapie intensive scendono di una unità con solo 7 ingressi del giorno (ieri 4), e toccano quota 157. Anche i ricoveri ordinari sono in calo, sono 1.128, 21 in meno di ieri. La regione con ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 luglio 2021) Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. I1.534 contro gli 888 di ieri. Ildiperò è in calo (0,8%, ieri 1,2%), con 192.543 tamponi processati. In aumento anche i decessi: 20 (ieri 13), per un totale di 127.808 vittime dall’inizio dell’epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le terapie intensive scendono di una unità con solo 7 ingressi del giorno (ieri 4), e toccano quota 157. Anche i ricoveri ordinariin calo,1.128, 21 in meno di ieri. La regione con ...

