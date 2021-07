Covid Italia, tasso positività raddoppiato in una settimana (Di martedì 13 luglio 2021) La variante Delta fa crescere i contagi in Italia, dove il tasso di positività è raddoppiato in una settimana tornando sopra l’1% dopo un mese al di sotto di questo valore. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021) La variante Delta fa crescere i contagi in, dove ildiin unatornando sopra l’1% dopo un mese al di sotto di questo valore. L'articolo proviene daSera.

