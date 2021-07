Concorso per il Sud, il Tar dà ragione a Brunetta: «Sì ai candidati ripescati per non sprecare fondi pubblici» (Di martedì 13 luglio 2021) Il dipartimento della Funzione pubblica aveva ragione. I 70 mila esclusi al Concorso per il Sud, poi ripescati, avevano tutto il diritto di partecipare alla prova scritta. Un “ripescaggio” che non ha causato alcun danno agli altri candidati che, invece, avevano presentato ricorso. Oggi, infatti, il Tar del Lazio ha respinto la loro richiesta e dato ragione al ministero guidato da Renato Brunetta. Il provvedimento di rettifica del dipartimento della Funzione pubblica – si legge – «non incide sui requisiti di ammissione che restano inalterati né muta gli elementi e i valori della ... Leggi su open.online (Di martedì 13 luglio 2021) Il dipartimento della Funzione pubblica aveva. I 70 mila esclusi alper il Sud, poi, avevano tutto il diritto di partecipare alla prova scritta. Un “ripescaggio” che non ha causato alcun danno agli altriche, invece, avevano presentato ricorso. Oggi, infatti, il Tar del Lazio ha respinto la loro richiesta e datoal ministero guidato da Renato. Il provvedimento di rettifica del dipartimento della Funzione pubblica – si legge – «non incide sui requisiti di ammissione che restano inalterati né muta gli elementi e i valori della ...

