Calciomercato Reggina, ecco Regini

REGGIO CALABRIA - La Reggina, in una nota, ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Vasco Regini fino al 30 giugno 2022. Ecco il comunicato del club: "Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Vasco Regini. Il difensore, classe 1990, approda in riva allo Stretto a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto fino al 30 giugno 2022."

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Reggina Calciomercato Reggina, arriva Ricci dal Sassuolo REGGIO CALABRIA - La Reggina , in una nota, ha ufficializzato l'arrivo di Federico Ricci dal Sassuolo . Il giocatore resterà in Calabria fino al 2024. Ecco il comunicato del club: " Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l' U. S. Sassuolo per il trasferimento di Federico Ricci . L'esterno offensivo, classe 1994, approda in riva allo Stretto a titolo definitivo, ...

Calciomercato Reggina, ecco Regini REGGIO CALABRIA - La Reggina , in una nota, ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Vasco Regini fino al 30 giugno 2022. Ecco il comunicato del club: " Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Vasco Regini . Il difensore, classe 1990, approda in riva allo Stretto a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto fino al ...

Calciomercato Reggina: Gasparetto e Rolando ai saluti. Bloccatissime altre due operazioni CityNow Calciomercato Serie B, C e D LIVE | Tutte le trattative di oggi Tutte le news di giornata sul calciomercato di Serie B, C e D Il calciomercato non si ferma mai: né quello di serie A, che quello di serie B, C e D. 20:00 - "Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un ...

