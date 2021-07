Calciomercato, la Sampdoria su Conti. Nessuna offerta per ora al Milan (Di martedì 13 luglio 2021) Calciomercato Sampdoria: Conti del Milan sembra entrato nella lista degli obiettivi blucerchiati. Manca l’offerta ufficiale Il Calciomercato della Sampdoria sta entrando nel vivo dopo l’arrivo del duo composto tra Roberto D’Aversa e Daniele Faggiano, per il quale mancano solo gli ultimi dettagli. Nel mirino del club blucerchiato è finito Andrea Conti del Milan, proprio su indicazione del nuovo allenatore che lo ha allenato nella scorsa stagione al Parma. Secondo quanto riferito da Sportitalia, Conti piace alla ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021)delsembra entrato nella lista degli obiettivi blucerchiati. Manca l’ufficiale Ildellasta entrando nel vivo dopo l’arrivo del duo composto tra Roberto D’Aversa e Daniele Faggiano, per il quale mancano solo gli ultimi dettagli. Nel mirino del club blucerchiato è finito Andreadel, proprio su indicazione del nuovo allenatore che lo ha allenato nella scorsa stagione al Parma. Secondo quanto riferito da Sportitalia,piace alla ...

