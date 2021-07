Viola: “Io e il Benevento abbiamo vissuto gli anni più belli, ora voglio la A” (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nicolas Viola parla per la prima volta da ex calciatore del Benevento e sceglie i microfoni di Pianetaserieb. Dopo il messaggio di addio postato sui social, il centrocampista di Oppido Mamertina continua a spendere parole al miele per il club sannita: “Insieme abbiamo vissuto quelli che secondo me sono stati gli anni più belli di questa società“. A Benevento ha fatto il salto di qualità, soprattutto grazie a un tecnico incontrato all’ombra della Dormiente: “Ho avuto degli allenatori che mi hanno ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Nicolasparla per la prima volta da ex calciatore dele sceglie i microfoni di Pianetaserieb. Dopo il messaggio di addio postato sui social, il centrocampista di Oppido Mamertina continua a spendere parole al miele per il club sta: “Insiemequelli che secondo me sono stati glipiùdi questa società“. Aha fatto il salto di qualità, soprattutto grazie a un tecnico incontrato all’ombra della Dormiente: “Ho avuto degli allenatori che mi hanno ...

