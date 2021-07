Variante Delta, salgono i contagi: quattro Regioni a rischio zona gialla (Di lunedì 12 luglio 2021) A meno di un mese dal passaggio di tutta l’Italia in zona bianca, si riaffaccia il pericolo che sembrava dissolto con l’arrivo dell’estate. La Variante Delta del Covid sta prendendo piede piano piano ed il piano vaccinale rallenta. Cosa fare? Come correre ai ripari? Davvero non potremmo più parlare di “liberi tutti”? Ritorno della zona L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 12 luglio 2021) A meno di un mese dal passaggio di tutta l’Italia inbianca, si riaffaccia il pericolo che sembrava dissolto con l’arrivo dell’estate. Ladel Covid sta prendendo piede piano piano ed il piano vaccinale rallenta. Cosa fare? Come correre ai ripari? Davvero non potremmo più parlare di “liberi tutti”? Ritorno dellaL'articolo proviene da La Luce di Maria.

RobertoBurioni : La variante Delta non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati. Da @EricTopol - repubblica : ?? Covid, vertice per fermare la variante Delta: zone bianche in bilico - AlessLongo : Arrivano dati da UK dove la variante Delta è dominante. Nonostante boom di contagi le ospedalizzazioni e le morti s… - fabius10scudi : RT @07Emmedi: il ministro della sanità inglese classifica la variante 'delta' come semplice influenza e quindi vuole togliere i lockdown in… - TweetNotizie : Variante Delta, Andreoni: «I festeggiamenti sono l'apoteosi per la trasmissione del virus» -