Una notte da ricordare per più motivi

(Di lunedì 12 luglio 2021) Belen, Iannone, vita, amori e diario social (e non solo) guarda le foto Nellapiù lunga, ladecisiva, la più sofferta, c’è stato qualcuno che sicuramente non era concentrato sulla partita tra Italia e Inghilterra, che ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori. In quella, qualcuno era impegnato a fare altro. Come mettere al mondo un figlio. Luna ...

Advertising

gigiodonna1 : Ancora una notte da vivere insieme, accompagnati dal vostro affetto, dalle vostre urla e dalla vostra passione. A d… - giomalago : Ci avete regalato una notte magica! Siamo campioni d’Europa! Complimenti ai ragazzi, al ct @robymancio e alla @FIGC… - GoalItalia : La festa è già partita in tutta l'Italia ??? Sarà una lunga notte ?? - Bouvet_Nemo : @corriereveneto Durante una pandemia, trovo tutto questo una follia collettiva. Tutto quanto detto e fatto, regole,… - JohSogos : RT @Angelredblack1: #Italia, miracolo azzurro. #Wembely è italiana per una notte -

Ultime Notizie dalla rete : Una notte

la Repubblica

Un momento di liberazione,sbornia di gioia collettiva. Lamagica della Capitale non è stata però solo festeggiamenti per aver sconfitto la perfida Albione. La cronaca , dal centro alle ...... nellatra martedì e mercoledì, ha ucciso Moise . Sua moglie Martine, rimasta gravemente ... responsabili della sua sicurezza, secondo i dettagli forniti duranteconferenza stampa alla ...Con l’auto, una Citroen blu, è finito contro un pilastro a Zogno, in via Grotte. Alle 2.25 della notte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio un automobilista, di 33 anni, ha perso il controllo ...Palermo si tinge di azzurro per una notte 08:21VIDEO | Italia campione d'Europa, a Palermo festa per tutta la notte 08:20Incendio al Fiat Motor Village di Palermo, a fuoco un'auto: intensa coltre di ...