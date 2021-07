Ultime Notizie Roma del 12-07-2021 ore 09 | 10

(Di lunedì 12 luglio 2021)dailynews radiogiornale e lunedì 12 luglio Buongiorno da Francesco Vitale l’Italia è campione d’Europa gli azzurri di mancini hanno battuto l’Inghilterra ai rigori nella finale di ieri sera Wimbledon decisive due parate di Donnarumma ai giocatori della Nazionale i complimenti anche di Mattarella i draghi che oggi li riceveranno al Quirinale a Palazzo Chigi ci sarà anche berrettini reduce dalla finale di Wimbledon terza contro Djokovic il tavolo tecnico del Ministero della Salute per finire i parametri dei profili di rischio covid per le regioni alla luce della variante Delta la possibilità Nazionale sarà lo 097 altri 7 decessi l’istituto superiore di sanità evidenzia ...

Gazzetta_it : PAREGGIO DELL'ITALIAAA! ?? - Agenzia_Ansa : Sono 143.332 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministe… - Gazzetta_it : Tempo scaduto! Italia-Inghilterra1-1 Si va ai calci di rigore ??????? ?? - junews24com : Chiesa Juve, ora vale 80 milioni! Così i bianconeri han risposto al Bayern Monaco - - junews24com : Ronaldo Juve, Mendes attende un segnale: c'è una sensazione sul suo futuro - -

Grande attesa e tanta ansia. Prima la tensione, poi la gioia del vantaggio e infine lo sfogo liberatorio disegnato dal fischio finale: alla fine la vittoria è arrivata. L'Italia conquista gli Europei ...Nelle24 ore le nuove infezioni sono state 112, un record dall'inizio di questa nuova ondata epidemica, mentre a livello nazionale - secondo i dati della Johns Hopkins University - i casi dall'...Rashford, Sancho e Saka vittime di insulti razzisti sui social dopo aver sbagliato i rispettivi rigori: arriva la condanna della FA e Boris Johnson.Le Borse europee (Piazza Affari in prima linea) e quella giapponese sono in cima alla lista delle preferenze per la seconda parte dell’anno. Più difficile la scelta in campo obbligazionario. Le chance ...