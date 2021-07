Tre su 3, Bergamo non ha più parlamentari 5 stelle. Dori: “Io con Conte, ma l’hanno azzoppato” (Di lunedì 12 luglio 2021) Devis Dori lascia il Movimento 5 stelle e approda a Liberi e Uguali (LeU). È il terzo palamentare bergamasco che esce, per sua volontà o cacciato dal gruppo dei grillini (o ex grillini visto che oggi la leadership di Beppe Grillo è Contesa da Giuseppe Conte) dal momento del’elezione, nel 2018: il terzo su tre eletti. Dopo l’addio di Fabiola Bologna, approdata al Gruppo Misto nell’aprile del 2020 e dopo l’espulsione della trevigliese Guia Termini che il 19 febbraio 2021 aveva negato il voto di fiducia al neonato governo Draghi. E Devis Dori perché cambia casacca? Lo spiega lui stesso in un lungo intervento ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 luglio 2021) Devislascia il Movimento 5e approda a Liberi e Uguali (LeU). È il terzo palamentare bergamasco che esce, per sua volontà o cacciato dal gruppo dei grillini (o ex grillini visto che oggi la leadership di Beppe Grillo èsa da Giuseppe) dal momento del’elezione, nel 2018: il terzo su tre eletti. Dopo l’addio di Fabiola Bologna, approdata al Gruppo Misto nell’aprile del 2020 e dopo l’espulsione della trevigliese Guia Termini che il 19 febbraio 2021 aveva negato il voto di fiducia al neonato governo Draghi. E Devisperché cambia casacca? Lo spiega lui stesso in un lungo intervento ...

Advertising

SlKim : Mi hanno cancellato tre treni tornerò a bergamo con un comodo bus fino a orio bello dai - AnsaLombardia : Incidenti stradali: tre feriti sull'A21 nel Pavese. Bimbo di 7 anni trasportato in elicottero a Bergamo | #ANSA - everyxxwhere : @dreamxaur_ Aaa capito Pensa che una mia amica si è trasferita a Bergamo a marzo dell'anno scorso :) Ogni giorno se… - puntinocorto : Tre anni fa immortalavo un giocatore semi sconosciuto in finale a #Bergamo. Ora quel giocatore ce lo ritroviamo in… - BattistaDotti : @muntzer_thomas In Lombardia ce ne sono tre che, una volta sanificate, sono operative con 60/100 posti. Oltre a que… -