Tragedia nel napoletano | 15enne accoltellato | è grave

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il giovane soccorso in via Roma a Somma Vesuviana, è stato ricoverato all’Ospedale del Mare a Ponticelli con ferite all’addome coltello PixabayUn ragazzo di 15 anni, ferito probabilmente da un coltello, la notte scorsa è stato soccorso da un’ambulanza del 118 in via Roma a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Il ragazzo è stato poi trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli, dov’è stato ricoverato in prognosi riservata. Il giovane è stato colpito da due coltellate, una all’addome e l’altra al braccio sinistro. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna stanno indagando sulla vicenda per chiarire la dinamica e identificare gli eventuali responsabili. “Somma Vesuviana non è ...