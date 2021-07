Tour de France 2021 | Mattia Cattaneo è ancora in corsa per centrare una storica top 10

(Di lunedì 12 luglio 2021)insegue il sogno di una meravigliosa, ambiziosa e gloriosa top ten in quello che è il suo primodein nove anni di carriera. Ci troviamo al secondo e ultimo giorno di riposo di questa Grande Boucle, a ridosso dell’ultima settimana, dei sei giorni decisivi per chiarire quale sarà il podio di Parigi e quella che sarà la parte alta della classifica, i migliori dieci di questa edizione. Un’ambizione che ènella testa, nelle gambe e nel cuore del trentenne bergamasco, che si trova così vicino a questo sogno con un undicesimo posto provvisorio che gli sta quasi stretto, perchè ...

... inserito nel calendario ciclistico in concomitanza con la madre di tutte le gare, ilde, e a poche settimane dall'Olimpiade giapponese. La Settimana è ilsaranno le uniche due gare ...La Vella, 12 luglio 2021 " Oggi è giorno di riposo e alde2021 si entra da domani, martedì 13 luglio, nella terza settimana, con la tappa 16 adatta alle fughe ma con salite lontane dal traguardo per gli uomini di classifica. Ieri la buona ...Mattia Cattaneo insegue il sogno di una meravigliosa, ambiziosa e gloriosa top ten in quello che è il suo primo Tour de France in nove anni di carriera. Ci troviamo al secondo e ultimo giorno di ...Il ciclista slovacco Peter Sagan ha abbandonato la scorsa settimana il Tour de France non presentandosi alla partenza della dodicesima tappa. Nella caduta della terza tappa, dopo un contatto ...