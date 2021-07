Temptation Island 2021 | Manuela e Stefano | svelati particolari intimi indescrivibili

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 12 luglio 2021) Una delle coppie protagoniste di, quella composta da, ha dato in pasto alle telecamere la propria relazione. E non solo, perché la ragazza ha parlato di dettaglidecisamente disgustosi. Lei, probabilmente per vendicarsi dei tradimenti subiti negli anni, si è lasciata andare a confessioni shockanti.ha confidato al tentatore Luciano di non provare più attrazione fisica nei confronti del fidanzato. E non solo, la bella pugliese ha ribadito che fare l’amore con il ragazzo la fa sentire sporca, in ...