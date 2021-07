Stop all'inquinamento da mozziconi, al via #Cambiagesto (Di lunedì 12 luglio 2021) Prevenire l'inquinamento da mozziconi nell'ambiente e nel mare. Con questo obiettivo è partita l'8 luglio, in occasione della giornata del Mediterraneo, la seconda tappa di #Cambiagesto, la campagna ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) Prevenire l'danell'ambiente e nel mare. Con questo obiettivo è partita l'8 luglio, in occasione della giornata del Mediterraneo, la seconda tappa di, la campagna ...

Stop all'inquinamento da mozziconi, al via #Cambiagesto Ogni Seabin può raccogliere fino a 500 kg di materiali galleggianti all'anno; ogni condivisione, dunque, corrisponderà a 1 kg di rifiuti raccolti. "È attraverso i piccoli gesti quotidiani che ognuno ...

