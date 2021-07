Stop all’inquinamento da mozziconi, al via #Cambiagesto (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. – (Adnkronos) – Prevenire l’inquinamento da mozziconi nell’ambiente e nel mare. Con questo obiettivo è partita l’8 luglio, in occasione della giornata del Mediterraneo, la seconda tappa di #Cambiagesto, la campagna di sensibilizzazione promossa e finanziata da Philip Morris Italia, per un corretto smaltimento dei mozziconi di sigaretta, coinvolgendo nuove città italiane: Cagliari, Cefalù, Genova, Reggio Calabria, Senigallia e Termoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. – (Adnkronos) – Prevenire l’inquinamento danell’ambiente e nel mare. Con questo obiettivo è partita l’8 luglio, in occasione della giornata del Mediterraneo, la seconda tappa di, la campagna di sensibilizzazione promossa e finanziata da Philip Morris Italia, per un corretto smaltimento deidi sigaretta, coinvolgendo nuove città italiane: Cagliari, Cefalù, Genova, Reggio Calabria, Senigallia e Termoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

italiaserait : Stop all’inquinamento da mozziconi, al via #Cambiagesto - liberenotizie : Stop all'inquinamento da mozziconi, al via #Cambiagesto. Adnkronos - ultimora - fisco24_info : Stop all'inquinamento da mozziconi, al via #Cambiagesto: La Giornata del Mediterraneo è un’occasione per aumentare… - Mirko79045720 : @SukruOzyildiz @dmtzdmr @netflixturkiye IiiiiiiiiiiiiAaaaaaaaaaah.... Ahiaaaaaaaaaaa?????????????? Stop all'inquinamento a… - sofonisba55 : RT @Greenpeace_ITA: In Italia più del 60% delle bottiglie sul mercato ogni anno non viene riciclato. Un business in mano a poche aziende ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop all’inquinamento Stop all'inquinamento da mozziconi, al via #Cambiagesto Adnkronos