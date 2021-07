Scontri e arresti a Cuba dove migliaia di persone sono scese in piazza (Di lunedì 12 luglio 2021) La più grande manifestazione di protesta degli ultimi 30 anni. Nel mirino il presidente Diaz - Canel e il regime comunista per una situazione economica disastrosa. Proprio il numero uno Cubano accusa ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 12 luglio 2021) La più grande manifestazione di protesta degli ultimi 30 anni. Nel mirino il presidente Diaz - Canel e il regime comunista per una situazione economica disastrosa. Proprio il numero unono accusa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Scontri, arresti e feriti: è il bilancio delle violenze a Cuba. In migliaia hanno animato la più grande protesta de… - Radio1Rai : ??#Cuba Scontri e arresti nella capitale L'Avana durante le proteste anti-governative. In migliaia sono scesi in pia… - alinatede : RT @Agenzia_Ansa: Scontri, arresti e feriti: è il bilancio delle violenze a Cuba. In migliaia hanno animato la più grande protesta degli ul… - cappgil : @FurtwanglerVon Scontri e arresti nella capitale L'Avana durante le proteste anti-governative. In migliaia sono sce… - cappgil : @_ta_nia @GuilhermeBoulos Scontri e arresti nella capitale L'Avana durante le proteste anti-governative. In migliai… -