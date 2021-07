San Severo, 42enne ucciso mentre festeggia l’Italia: gravissimo il nipote di 6 anni che era in scooter con lui (Di lunedì 12 luglio 2021) Un agguato mentre festeggiava la vittoria dell’Italia ad Euro 2020. Colpi di pistola al collo e al torace, contro di lui e il nipote di 6 anni, ora ricoverato in condizioni critiche. È stato ucciso nel mezzo dei caroselli Matteo Anastasio, pregiudicato di 42 anni di San Severo, nel Foggiano. L’uomo si trovava a bordo di uno scooter in viale Matteotti quando è stato affiancato da due persone in moto e con il casco integrale che hanno sparato almeno quattro, cinque colpi di pistola calibro 7.65. Anastasio è morto subito dopo il ricovero in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Un agguatova la vittoria delad Euro 2020. Colpi di pistola al collo e al torace, contro di lui e ildi 6, ora ricoverato in condizioni critiche. È statonel mezzo dei caroselli Matteo Anastasio, pregiudicato di 42di San, nel Foggiano. L’uomo si trovava a bordo di unoin viale Matteotti quando è stato affiancato da due persone in moto e con il casco integrale che hanno sparato almeno quattro, cinque colpi di pistola calibro 7.65. Anastasio è morto subito dopo il ricovero in ...

