Roy Keane duro con Sterling e Grealish: “Non possono permettere che un ragazzino calci il rigore” (Di lunedì 12 luglio 2021) Fa ancora discutere in Inghilterra il modo in cui è maturata la sconfitta contro l’Italia in finale a Euro 2020. A tal riguardo, ai microfoni di ITV, ha detto la sua anche l’ex capitano del Manchester United, Roy Keane. Quest’ultimo si è scagliato contro i veterani inglesi per un motivo in particolare. Di seguito le sue parole: “Se sei Sterling o Grealish non puoi stare seduto e lasciare che un ragazzino calci il rigore, non puoi permetterlo. Loro hanno molta più esperienza, Sterling ha vinto trofei. Avrebbero dovuto lasciar stare il ragazzino e alzarsi ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 luglio 2021) Fa ancora discutere in Inghilterra il modo in cui è maturata la sconfitta contro l’Italia in finale a Euro 2020. A tal riguardo, ai microfoni di ITV, ha detto la sua anche l’ex capitano del Manchester United, Roy. Quest’ultimo si è scagliato contro i veterani inglesi per un motivo in particolare. Di seguito le sue parole: “Se seinon puoi stare seduto e lasciare che unil, non puoi permetterlo. Loro hanno molta più esperienza,ha vinto trofei. Avrebbero dovuto lasciar stare ile alzarsi ...

