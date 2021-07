Ritorno a scuola, Moretti (PD): “Sia covid free. Rientro in presenza e in sicurezza” (Di lunedì 12 luglio 2021) "La richiesta di Ali, autonomie locali italiane per voce di Andrea Catizone, di vaccinare tutto il personale docente e scolastico entro settembre, per consentire il Rientro a scuola in sicurezza, va sostenuta. Giustamente il Commissario Figliuolo si è pronunciato in modo chiaro anche su questo: la scuola deve essere un luogo sicuro per docenti, personale, studenti e famiglie". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 luglio 2021) "La richiesta di Ali, autonomie locali italiane per voce di Andrea Catizone, di vaccinare tutto il personale docente e scolastico entro settembre, per consentire ilin, va sostenuta. Giustamente il Commissario Figliuolo si è pronunciato in modo chiaro anche su questo: ladeve essere un luogo sicuro per docenti, personale, studenti e famiglie". L'articolo .

