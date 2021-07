Lavori sulla Statale 42 | cantieri notturni per una trentina di chilometri

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 12 luglio 2021) Nell’ambito deidi manutenzione straordinaria per il ripristino del manto rovinato, Anas ha programmato gli interventi lungo la strada42 “del Tonale e della Mendola” dal km 17,900 al km 49,000, in entrambe le direzioni. Per consentire lo svolgimento delle attività da martedi 13 luglio, nei tratti a doppia carreggiata, sarà chiusa una corsia alla volta (marcia o sorpasso), in base alle esigenze del cantiere, con transito sempre consentitocorsia libera, mentre nei tratti a carreggiata unica sarà istituito il senso unico alternato. Gli interventi si svolgeranno nella fascia oraria notturna dalle 21:00 alle 06:00 del ...