La prima, grande delusione del principe George è tutta colpa dell'Italia (Di lunedì 12 luglio 2021) Aveva insistito lui per essere portato di nuovo allo stadio. Aveva chiesto a mamma Kate Middleton e a papà principe William, di tornare sugli spalti di Wembley. Come con la partita contro la Germania. Allora si era divertito tantissimo. E questa era la finale. Dall'alto dei suoi 7 anni, il principe George di Cambridge non vedeva l'ora di diventare il bambino più felice d'Inghilterra. Invece… Dalla gioia alle lacrime nel tempo di un calcio di rigore. Perché vedere l'Italia che porta a casa il titolo di Campione d'Europa di calcio dopo aver sconfitto l'Inghilterra è la prima grande delusione ...

