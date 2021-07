“Italia-Inghilterra va rigiocata”, l’assurda petizione dei tifosi inglesi (Di lunedì 12 luglio 2021) I tifosi dell’Inghilterra non accettano la sconfitta ai calci di rigore contro l’Italia in finale di Euro 2021. “La partita va rigiocata”, è la petizione lanciata dai tifosi inglesi subito dopo il match. La squadra di Southgate ha praticamente rinunciato a giocare dopo l’iniziale vantaggio di Shaw, l’Inghilterra ha pensato solo a difendersi. Nel secondo tempo è arrivato il meritato pareggio con il gol in mischia di Leonardo Bonucci, ai calci di rigore l’apoteosi degli azzurri grazie ad uno strepitoso Donnarumma. Secondo i tifosi ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 12 luglio 2021) Idell’non accettano la sconfitta ai calci di rigore contro l’in finale di Euro 2021. “La partita va”, è lalanciata daisubito dopo il match. La squadra di Southgate ha praticamente rinunciato a giocare dopo l’iniziale vantaggio di Shaw, l’ha pensato solo a difendersi. Nel secondo tempo è arrivato il meritato pareggio con il gol in mischia di Leonardo Bonucci, ai calci di rigore l’apoteosi degli azzurri grazie ad uno strepitoso Donnarumma. Secondo i...

