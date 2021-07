Inghilterra, un bambino di nove anni consola Rashford: “Orgoglioso di te, non essere triste” (Di lunedì 12 luglio 2021) Ha vissuto sicuramente serate migliori Marcus Rashford, protagonista di un grave errore dal dischetto nella finale degli Europei 2020 Italia-Inghilterra. Purtroppo l’attaccante è stato vittima di tanti insulti razzisti sui social, ma ha anche ricevuto messaggi di vicinanza. Tra i tifosi che gli hanno dimostrato solidarietà spicca il giovane Dexter Rosier, appena nove anni. Attraverso il profilo Twitter della madre, il bambino ha detto in un video: “Caro Marcus, non essere triste. Nonostante l’errore ricordati che resti una brava persona. L’anno scorso grazie alla tua ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Ha vissuto sicuramente serate migliori Marcus, protagonista di un grave errore dal dischetto nella finale degli Europei 2020 Italia-. Purtroppo l’attaccante è stato vittima di tanti insulti razzisti sui social, ma ha anche ricevuto messaggi di vicinanza. Tra i tifosi che gli hanno dimostrato solidarietà spicca il giovane Dexter Rosier, appena. Attraverso il profilo Twitter della madre, ilha detto in un video: “Caro Marcus, non. Nonostante l’errore ricordati che resti una brava persona. L’anno scorso grazie alla tua ...

