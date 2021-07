Grande Fratello, nozze in arrivo per un’ex gieffina: ecco l’emozionante modo in cui il compagno le ha chiesto di sposarla! (Di lunedì 12 luglio 2021) È arrivata la proposta di nozze per un’ex gieffina: Vanessa Ravizza ha detto si al suo compagno Manuel Sarao. Vanessa partecipò alla nona edizione del Grande Fratello, quell’anno il reality di Canale 5 fu vinto da Ferdi Berisa. Nella Casa più spiata d’Italia la Ravizza fu corteggiata da due concorrenti Marco Mazzanti e Alberto Scrivano, alla fine intraprese una relazione con quest’ultimo che continuò anche senza le telecamere. L’ex gieffina si è allontanata dal mondo dello spettacolo e nel 2013 ha conosciuto il suo compagno Manuel che è un calcatore ... Leggi su isaechia (Di lunedì 12 luglio 2021) È arrivata la proposta diper: Vanessa Ravizza ha detto si al suoManuel Sarao. Vanessa partecipò alla nona edizione del, quell’anno il reality di Canale 5 fu vinto da Ferdi Berisa. Nella Casa più spiata d’Italia la Ravizza fu corteggiata da due concorrenti Marco Mazzanti e Alberto Scrivano, alla fine intraprese una relazione con quest’ultimo che continuò anche senza le telecamere. L’exsi è allontanata dal mondo dello spettacolo e nel 2013 ha conosciuto il suoManuel che è un calcatore ...

Advertising

ItaliaViva : Io non credo che la politica sia seguire i sondaggi. Questo meccanismo è quello del Grande Fratello, non porta alle… - BotElenoire : A volte mi chiedo Per quale motivo le persone siano spinte nel fare il provino del grande fratello,visto Che molti… - juanito92e : @salpaladino ahahaha oggi ci sta alla grande ???????? siamo Campioni fratello!!!! - ivic49824555 : RT @Crudeli45198835: Scrivono della spazzatura di Roma. Ma a San Pietro Vernotico Brindisi Puglia è un esempio Marciapiedi sporchi in tutte… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Scrivono della spazzatura di Roma. Ma a San Pietro Vernotico Brindisi Puglia è un esempio Marciapiedi sporchi in tutte… -