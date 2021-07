Franchino e Mike Dem insieme con “All’improvviso”

(Di lunedì 12 luglio 2021) Individual Music, etichetta del progetto discogra?co Sudafricano Individual, presenta il sodalizio fra due grandi artisti della musica elettronica italiana: “”, di, vera icona degli anni ’70 che ha avuto una grande in?uenza nella scena della musica progressive house dall’Italia al Brasile ?no al Giappone, con la collaborazione diDem, cofondatore di Individual Music, che ha realizzato il groove ritmico per un risultato pieno di magia. Al pezzo originale si a?anca anche un remix energico e delicato realizzato da 00Zicky e Jo Gala. Sono disponibili oggi il link al presave e al preorder, e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Franchino Mike

Metropolitan Magazine

Joe] VillaBanks - Egoista [prod. DST] CD 2 VillaBanks - Il Doc (feat Papa V) [prod. Reizon / ... Tunin slow] VillaBanks - Vivere (feat) [prod. Mattia Trani] A proposito dell'album, ...... ha detto il cantante e bassistaKerr. 'Filtri' VillaBanks In attesa dell'album Nudo che ... ovviamente da Pop porno ) a Ketama126, Taxi B,, Random. 'She Walks in Beauty' Marianne ...Il re della house music italiana Franchino torna sulle scene musicali insieme a Mike Dem con il brano "All'improvviso".