FIFA 22 next-gen solo su PS5 e Xbox Series X/S? I giocatori su PC non la stanno prendendo bene (Di lunedì 12 luglio 2021) Nella giornata di ieri EA Sports ha annunciato la data di uscita di FIFA 22 con un primo trailer e alcune informazioni pubblicate sul sito web ufficiale del titolo calcistico. Tuttavia è una scelta in particolare che sta facendo discutere i giocatori di tutto il mondo: le versioni next-gen del gioco saranno infatti disponibili solo su PS5 e Xbox Series X/S, con una versione PC che invece sarà last-gen. Ovviamente i giocatori su PC non sono per nulla contenti, in quanto questa nuova tecnologia HyperMotion che combina il machine learning con il motion capture per migliorare ...

